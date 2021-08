Calciomercato Cagliari, accordo vicino con Caceres: i dettagli

Il Cagliari è vicino a chiudere la trattativa per Martin Caceres: ecco le ultime sul difensore uruguaiano, al momento svincolato

Il Cagliari è vicino a chiudere un’altra trattativa per un calciatore che conosce bene la Serie A: secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe in dirittura d’arrivo l’accordo con Martin Caceres, difensore ex Lazio, Juve e Fiorentina al momento svincolato.

Il classe 1987 avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il club rossoblu per un anno di contratto: Semplici potrebbe presto averlo a disposizione.