Calciomercato Cagliari: biennale pronto per Nicolas Viola dal Bologna

Calciomercato Cagliari: Nicolas Viola arriva dal Bologna. Per lui è pronto un biennale: ottimo colpo in vista della prossima stagione

Il Cagliari è attivo soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita senza rinunciare alle eventuali opportunità in entrata.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sarebbe una svolta per quanto riguarda l’approdo di Nicolas Viola in rossoblú. Per lui sarebbe pronto un contratto biennale. Il centrocampista avrebbe detto si con entusiasmo alla proposta dei sardi.