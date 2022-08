Calciomercato Cagliari, le opzioni per la fascia mancina

Calciomercato Cagliari, si lavora per un nome per rinforzare la corsia sinistra: tra i nomi ci sono Barreca e il ritorno di Murru

Il Cagliari continua il suo piano di rafforzamento. L’arrivo di Dossena e Millico ha sistemato le cose in mezzo al campo, ma resta il rebus sulla corsia mancina. Carboni non è stato considerato, tanto che Liverani ha deciso di spostare Zappa e inserire Di Pardo a destra.

Anche Adam Obert, ex Primavera della Sampdoria, può tornare utile come terzino. Il mercato però potrebbe portare nuove risorse: il nome più gettonato è quello di Antonio Barreca, lo svincolato Marvin Romeo Zeegelaar e non tramonta l’ipotesi Nicola Murru dalla Sampdoria, come riporta Il Corriere dello Sport.