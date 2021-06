Calciomercato Cagliari, occhi su Cistana ma Cellino fa muro

Calciomercato Cagliari: i rossoblù hanno messo gli occhi su Cistana per rinforzare la difesa, ma il presidente Cellino non sarebbe d’accordo a cedere il calciatore

Il Cagliari si prepara al calciomercato e, secondo quanto riportato da Il Corriere di Brescia, il d.s. Stefano Capozucca avrebbe aggiunto sul suo taccuino anche il nome di Andrea Cistana, difensore classe 1997 del Brescia.

La dirigenza sarda, però, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, dovrebbe fare i conti con Massimo Cellino, ex Presidente del Cagliari e ora delle Rondinelle, che non avrebbe nessuna intenzione di far andare via i giocatori più importanti della squadra che dalla prossima stagione sarà allenata da Filippo Inzaghi.