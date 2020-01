Calciomercato Cagliari, se arriva Pinamonti parte Cerri direzione Spal

Calciomercato Cagliari, operazione dei sardi che puntano Pinaomonti, in partenza Cerri che interessa alla Spal

Piena sessione di calciomercato per i club di Serie A che hanno ancora quindi giorni per poter fare operazioni di mercato. Tra Cagliari e Spal ci sono alcune trattative in corso come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport.

I sardi vorrebbero infatti procedere all’acquisto di Pinamonti dal Genoa e se l’operazione dovesse andare in porto a partire sarebbe Cerri che è proprio l’obiettivo della Spal.