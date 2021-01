Calciomercato Cagliari, si avvicina il ritorno di Deiola dallo Spezia

Il Cagliari continua a lavorare per rinforzare il centrocampo: pronto il ritorno di Deiola, il quale potrebbe liberare Oliva e Caligara

Sognando Pulgar, sta per arrivare un altro rinforzo in mezzo al campo. Alessandro Deiola, secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, dovrebbe far ritorno al Cagliari nella giornata di domani. Il classe 95′ sarà impegnato oggi nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Napoli, dopodiché risolverà in anticipo il proprio prestito con lo Spezia e rientrerà in Sardegna.

L’operazione permetterà al Cagliari di muovere passi importanti in ottica cessioni: il ritorno del sangavinese potrebbe accelerare la partenza di Oliva al PAOK Salonicco e spingere verso il prestito Caligara, per il quale si ipotizza un ritorno in prestito al Venezia.