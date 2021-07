Calciomercato Cagliari, Simeone da papà Diego? La richiesta del Cholo

Giovanni Simeone potrebbe raggiungere il papà all’Atletico Madrid: i Colchoneros sono alla ricerca di un attaccante per far rifiatare Suarez

L’Atletico Madrid è alla ricerca di un centravanti di riserva che possa permettere di far rifiatare Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano ha trascinato i Colchoneros alla vittoria della Liga ma la prossima stagione si annuncia ricca di impegni con tante partite.

Come riporta AS, Diego Simeone potrebbe riabbracciare Giovanni Simeone con l’attaccante del Cagliari che tornerebbe dove è cresciuto: un salto importante seppur con la difficoltà di non giocare titolare.