Calciomercato Cagliari: Simeone interessa in Liga. C’è la trattativa

Il futuro di Giovanni Simeone potrebbe essere lontano da Cagliari e dalla Serie A: ecco le ultime sull’attaccante argentino

Secondo quanto riportato da Sky il futuro di Giovanni Simeone è sempre più lontano da Cagliari. L’attaccante argentino dopo una stagione al di sotto delle aspettative, è al centro del mercato di alcuni club.

Al momento, il Celta Vigo, avrebbe fatto il primo grande passo in avanti per accaparrarsi Il Cholito, aprendo la trattativa con il Cagliari. Possibile futuro in Spagna per Simeone che potrebbe sfidare il papà Diego, sulla panchina dell’Atletico Madrid.

