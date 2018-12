Calciomercato Chelsea, Piazon via a gennaio: c’è il Torino

Chelsea, Piazon via a gennaio a titolo definitivo: il brasiliano è sempre più ai margini dei Blues, su di lui c’è il Torino di Cairo.

Rientrato la scorsa estate al Chelsea dal prestito al Fulham, il talento brasiliano Lucas Piazon non ha di fatto mai messo piede in campo finora sotto la gestione di Maurizio Sarri, ed è sempre più ai margini del progetto tecnico del club londinese. Per questo il Chelsea, che lo ha preso dal San Paolo nell’ormai lontano 2012, pensa a una cessione a titolo definitivo a gennaio, considerato anche che il giocatore non è più disposto ad accettare un nuovo prestito per 6 o 12 mesi, e vuole dare una svolta alla sua carriera. Piazon via a gennaio: secondo “Tuttosport” in prima fila per il giocatore brasiliano ci sarebbe anche il Torino di Urbano Cairo, che potrebbe fare un investimento a gennaio.

Piazon piace molto al tecnico Walter Mazzarri per la sua duttilità tattica, visto che può disimpegnarsi sia come trequartista, sia da ala pura, sia da mezzala offensiva, e potrebbe rimpiazzare nell’organico granata la probabile partenza di Roberto Soriano. Il D.s. Gianluca Petrachi e il suo braccio destro Cavallo starebbero lavorando all’operazione, dopo aver seguito il giocatore nelle scorse stagioni.

A facilitare il passaggio in granata di Piazon potrebbero concorrere diversi elementi: il doppio passaporto brasiliano e italiano del giocatore, che ha origini venete, e i rapporti positivi fra il Torino e il Chelsea, come testimonia l’operazione Aina chiusa in estate. Piazon, seguito in estate da Milan e Lazio, e in passato sogno proibito della Juventus, potrebbe dunque approdare con un po’ di ritardo in Serie A e indossare la maglia granata del Torino.

