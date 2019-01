Thereau, sondaggio del Chievo: è sfida al Cagliari

Calciomercato Chievo, sondaggio con la Fiorentina per Cyril Thereau: l’attaccante piace anche al Cagliari, le ultime

E’ tutto da scrivere il futuro di Cyril Thereau. Arrivato alla Fiorentina nell’estate 2017, l’attaccante classe 1983 non è più una prima scelta di Stefano Pioli: appena 26′ in Serie A, minutaggio che lo ha spinto a chiedere la cessione. E non mancano i club interessati…

Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Cagliari di Rolando Maran, con il tecnico rossoblu che vorrebbe tornare a lavorare con lui. Ma non solo, secondo Tuttosport: il Chievo ha fatto un sondaggio con la dirigenza viola per sondare il terreno. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, attaccante tra passato e futuro…