Calciomercato Como, pazza idea di Fabregas: comprare Ansu Fati dal Barcellona. Le novità sull’affare

Calciomercato Como, pazza idea per comprare Ansu Fati del Barcellona: possibile colpo targato Fabregas per potenziare ulteriormente la rosa

Il calciomercato Como si sta muovendo molto, e non vuole badare a spese per quanto concerne certi colpi da capogiro: uno su tutti quello di prendere l’attaccante Ansu Fati del Barcellona e portarlo in Lombardia.

Secondo quanto riportato da El Nacional, Barcellona e Como stanno trattando, con Cesc Fabregas che prova a spingere per provare a chiudere l’affare il prima possibile.