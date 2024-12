Calciomercato Como, Rafa Marin nel mirino dei lombardi. Cosa risulta con il Napoli? La situazione

Calciomercato Como, Rafa Marin fortemente nel mirino della squadra di Fabregas: esubero partenopeo, titolare in Lombardia. Ecco la situazione

Secondo quanto riportato dalla RAI, ci potrebbe essere qualche novità per quanto riguarda il calciomercato Como, e una trattativa con il Napoli.

Il Napoli valuta quali mosse fare nel mercato di gennaio, e Rafa Marin è appunto uno dei pretendenti per lasciare la Campania. Staremo a vedere come si evolverà la situazione anche in casa Como durante la prossima sessione di calciomercato invernale.