Calciomercato Como, il SOGNO che fa IMPAZZIRE i tifosi: un campione del mondo in biancoblu, Fabregas studia il COLPO

Il Como ha messo gli occhi su un ex campione del mondo: operazione difficile, ma Fabregas potrebbe giocare un ruolo chiave

È risaputo che il calciomercato è fatto anche per sognare. Talvolta i nomi sul taccuino non vanno di pari passo con la storia recente del club, ma sempre il magico mondo del mercato ci ha insegnato che nulla è impossibile.

Il Como nelle ultime ore, secondo Fabrizio Romano, avrebbe segnato il nome di Raphael Varane sul taccuino dei possibili obiettivi. L’ex difensore del Real Madrid e della Nazionale francese, capace di vincere praticamente qualsiasi cosa, è svincolato.

Cesc Fabregas è il primo a volerlo, ma naturalmente la concorrenza in Europa così come in Arabia Saudita è importante. Non sarà facile, assicura l’esperto di mercato, ma non è comunque da escludere.