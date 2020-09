Calciomercato Crotone, si insiste per Falco del Lecce

Calciomercato Crotone: i calabresi vogliono acquistare Falco dal Lecce

Il Crotone, sconfitto dal Milan all’esordio in campionato, vuole rinforzare l’attacco in vista di una stagione che si presenta complicata. L’obiettivo numero uno, come riporta La Gazzetta dello Sport, è Filippo Falco del Lecce.

La società rossoblù ha offerto ai giallorossi uno scambio di prestiti: con Crociata in Puglia e Falco in Calabria. Formula, però, che non convince il club salentino. Proposta respinta, ma si continuerà a trattare dato che il Crotone ha messo nel mirino anche il centrocampista del Lecce Petriccione.