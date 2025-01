Calciomercato Empoli, gli azzurri puntano al grande colpo per la salvezza: avanti tutta su quell’attaccante

Calciomercato Empoli, gli azzurri sono pronti a voler investire su un grande attaccante: nel mirino il gioiello del Pisa Nicholas Bonfanti

Novità importanti per il calciomercato Empoli: nel mirino c’è Bonfanti del Pisa per provare a rinforzare l’attacco. Ecco la situazione raccontata da Pianeta Empoli.

LA SITUAZIONE – Il mercato dell’Empoli, nonostante in attacco serva inserire qualcuno, è ancora fermo. Come scritto anche ieri la pista Shomurodov è quella che pare essere sempre di maggior interesse, si guarda però anche da altre parti ed in questo caso alla nostra serie B. Più precisamente ci sarebbe una sorta di sondaggio verso Nicholas Bonfanti del Pisa. Classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Bonfanti è a Pisa dal gennaio del 2024. Quattordici presenze e quattro gol in stagione fin qui con i nerazzurri. Su Bonfanti c’è però concorrenza, in serie A il Venezia pare abbia già presentato un’offerta, in serie B il Bari sarebbe fortemente interessato