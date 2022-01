UFFICIALE – Empoli, preso Cacace: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Empoli con una nota ufficiale ha comunicato l’arrivo di Liberato Cacace: affare last minute sul gong

L’Empoli chiude per l’arrivo di Liberato Cacace. La nota ufficiale dei toscani sul nuovo acquisto:

«Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sint-Truiden per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni sportive del calciatore Liberato Giampaolo Cacace.

Liberato Giampaolo Cacace è un difensore neozelandese di origini italiane nato a Wellington il 27 settembre 2000. Inizia a giocare a calcio con l’Island Bay United, per poi trasferirsi nel Wellington Phoenix, arrivando fino alla prima squadra della formazione neozelandese che prende parte all’A-League; la scorsa estate in trasferimento al Sint-Truiden, formazione della massima divisione belga. Con la Nazionale Under 17 ha vinto il campionato d’Oceania nel 2017, prendendo parte alla successiva Coppa del Mondo giovanile; nel 2018 fa il suo esordio nella nazionale maggiore, nella Coppa Intercontinentale, contro Taipei. Ha inoltre preso parte al Mondiale Under 20 del 2019 e ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020».