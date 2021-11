PSG, avviati contatti con l’entourage di Adeyemi

Il giovane attaccante del Red Bull Salisburgo è attenzionato dalle big di tutta Europa: il Psg avrebbe incontrato il suo agente

In questo avvio di stagione sta sicuramente facendo parlare di sè l’attaccante del Red Bull Salisburgo Karim Adeyemi. 15 reti in 22 gare sono un bottino che non può passare inosservato, anche per questo le big Europee si stanno muovendo per anticipare la concorrenza.

Ad anticipare tutti, come riportato da Sport 1, è stato il PSG, che in questi giorni avrebbe avuto un incontro con l’entourage del tedesco. Alla finestra anche Barcellona e Liverpool, interessate al classe 2002.