Fiorentina, dopo Mandragora altri tre colpi: i dettagli

La Fiorentina è scatenata sul mercato, dopo aver chiuso per Mandragora sta per perfezionare altri tre colpi.

Il primo è Jovic che arriverà in prestito secco dal Real Madrid, il secondo è Djuric al quale è stato offerto un biennale da 750 mila euro a stagione. L’ultimo discorso è quello su Dodo dello Shakhtar dove ballano ancora due milioni per chiudere la trattativa. Italiano potrebbe partire per il ritiro con i quattro nuovi innesti. Lo riporta Tuttosport.