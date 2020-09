Calciomercato Fiorentina: Bonaventura ha detto sì alla viola

Calciomercato Fiorentina: Bonaventura ha detto sì al club viola, presto l’incontro con Raiola per provare a chiudere l’affare

Secondo la Gazzetta dello Sport c’è una base di accordo tra la Fiorentina e Jack Bonaventura. Devono essere limati alcuni aspetti importanti ma si respira grande ottimismo per la chiusura della trattativa. Presto ci potrebbe essere l’incontro decisivo con Raiola per chiudere l’affare.

L’arrivo dell’ex Milan, peraltro, andrebbe a congelare la candidatura di Torreira, che resta sullo sfondo: dalla Toscana filtrano notizie diverse da quelle che in Inghilterra davano l’affare per concluso, intesa non possibile ai costi attuali.