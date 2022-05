Calciomercato Fiorentina: decisione presa su Torreira, niente riscatto per il centrocampista dell’Arsenal

Lucas Torreira ha giocato ieri contro la Juventus la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina. Il club viola ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni e i pressuposti per il riscatto. Lo stesso calciatore ha altre idee per il prosieguo della sua carriera.

L’ex Sampdoria tornerà quindi in Premier League all’Arsenal, con cui ha un contratto fino a giugno 2023. Lo riporta Sky Sport.