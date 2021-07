Fiorentina, si guarda al centrocampo: due nomi nel mirino

La Fiorentina al lavoro sul mercato. L’obiettivo del club viola è quello di rinforzare adeguatamente il reparto centrale

La Fiorentina non si ferma all’arrivo di Nicolàs Gonzàlez. Dopo il colpo messo a segno per l’attacco, il club viole è infatti alla ricerca di profili per rinforzare anche il reparto di centrocampo a disposizione del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds Daniele Pradè avrebbe messo gli occhi su Ellyes Skhiri del Colonia e Jorge Carrascal del River Plate. Entrambi, però, hanno un’elevata valutazione del cartellino, in particolar modo il primo, valutato ben 20 milioni di euro.

Una cifra che, i toscani, potrebbero iniziare ad accumulare con la cessione di Pol Lirola. In prestito al Marsiglia nell’ultima metà della passata stagione, lo spagnolo ha convinto il club francese, che sarebbe disposto a versare 12 milioni nelle casse della Fiorentina per rilevarne definitivamente il cartellino.