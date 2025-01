Calciomercato Fiorentina, novità importanti sul futuro di Ikoné. Permanenza o addio alla corte toscana?

Calciomercato Fiorentina, la situazione attuale di Ikoné tra l’attuale rendimento con Palladino e la possibilità di cambiare squadra

Secondo quanto riportato da ViolaNews, il calciomercato Fiorentina è assolutamente alla ricerca di una squadra che possa comprare l’attaccante Ikoné: diventata soltanto una promessa deludendo enormemente le aspettative.

Offerte in arrivo? Ad oggi non risulta qualche squadra interessata al ragazzo, ma potrebbe esserci qualche novità nelle prossime settimane di calciomercato (ovviamente vedendo anche chi arriverà al suo posto in quel di gennaio).