Milan, idea Veretout per il centrocampo: è un pallino di Gattuso

Jordan Veretout Milan, nome nuovo per il centrocampo rossonero: Gennaro Gattuso è un grande estimatore del francese di proprietà Fiorentina, ecco i dettagli

Arrivato nell’estate 2017 dall’Aston Villa per 7 milioni di euro, Jordan Veretout ha conquistato tutti in casa Fiorentina. Il centrocampista è diventato fin da subito un cardine della mediana di Stefano Pioli ed il suo ruolino è invidiabile: otto reti e due assist in 36 presenze, numeri di livello assoluto affiancati a prestazioni di qualità. E la sua crescita non è passata inosservata ai top club: secondo quanto riporta Sky Sport, il francese è finito nel mirino di Gennaro Gattuso.

L’emittente satellitare rivela che il Milan ha messo gli occhi su Jordan Veretout in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera ha monitorato con grande interesse le prestazioni dell’ex Nantes, stimato dalla dirigenza ma in particolare da mister Gattuso: il tecnico ha chiesto qualità e quantità per la mediana, il classe 1992 ha le caratteristiche ideali per i piani di gioco di Ringhio. Difficilmente però la Fiorentina se ne priverà facilmente: il prezzo del cartellino di Veretout è cresciuto a dismisura e serviranno almeno 15 milioni di euro per strapparlo al club toscano. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, nome nuovo per il Milan…