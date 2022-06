Calciomercato Fiorentina: Jovic prima scelta per l’attacco. Lo stipendio… I viola ci provano seriamente per il serbo

Come riportato da Alfredo Pedullà Luka Jovic oggi è il nome in cima alla lista per l’attacco della Fiorentina.

Contatti molto attivi con la regia di Ramadani e considerati gli ottimi rapporti con il Real. Adesso la Fiorentina ci pensa seriamente e ragiona sull’ingaggio (6 milioni a stagione) e sugli eventuali sgravi fiscali. Il Real ha aperto completamente al prestito.