Calciomercato Fiorentina, è Nastasic l’erede di Milenkovic

Calciomercato Fiorentina, i viola lavorano al ritorno del difensore serbo per sostituire Milenkovic, possibile partente

Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata dalla cessione di Nikola Milenkovic. Il serbo potrebbe partire nei prossimi giorni, visto il contratto in scadenza nel 2022, con la Juve sempre interessata.

Per sostituirlo, il club viola starebbe lavorando al ritorno di Matija Nastasic, che vuole lasciare lo Schalke04 dopo la retrocessione in seconda serie. Il cartellino del 28enne è valutato 3 milioni di euro.