Calciomercato Frosinone, in attesa della risposta di Marco Baroni: ecco la situazione in ciociaria sulla rosa. Tra prestiti, rinnovi e colpi in uscita

Il calciomercato del Frosinone stenta a decollare. Il motivo è presto detto: si attende la conferma di Marco Baroni. I colpi di mercato, invece, passano per un primo sfoltimento della rosa: in uscita Paganini e Ciano che interessano a diversi club di Serie A. Mentre torneranno nei rispettivi club d’appartenenza ben 10 elementi, tra i tanti: Pinamonti (Inter), Valzania e Sportiello (Atalanta).

Il “tesoretto” cessioni acquisito potrebbe servire per puntellare la rosa con acquisti mirati. Nessuna rivoluzione. Rientreranno tra i canarini alcuni prestiti:su tutti, il trequartista Tribuzzi (Avellino) che si è messo in luce siglando 13 reti in Serie C.