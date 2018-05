Domagoj Drozdek, il Frosinone pesca in Croazia: i dettagli – ESCLUSIVA

Tentazione Domagoj Drozdek per il Frosinone: la dirigenza ciociara ha messo gli occhi sull’esterno offensivo classe 1996 di proprietà dell’NK Varazdin, protagonista di un’ottima stagione nella seconda divisione croata

La formazione di Moreno Longo è in piena corsa per la promozione in Serie A, ma la dirigenza del Frosinone è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Il team di osservatori ciociaro sta monitorando numerosi profili in tutta Europa e l’ultima tentazione è croata secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com: parliamo di Domagoj Drozdek.

Classe 1996, Drozdek ha militato nel settore giovanile del Borussia Dortmund per poi tornare nella sua Croazia, all’NK Varazdin. E l’esterno mancino è protagonista di una stagione di altissimo livello: 13 reti in 23 presenze nella seconda divisione croata, prestazioni che non sono passate inosservate al Frosinone. La dirigenza gialloblu ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, un nuovo gioiellino per Longo…