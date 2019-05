Andrea Pinamonti potrebbe lasciare Frosinone a fine stagione: l’attaccante piace molto al neo promosso Lecce di Liverani

Il Lecce vuole Andrea Pinamonti. Il neo-promosso club pugliese ha individuato nel giovane attaccante del Frosinone, ma di proprietà dell’Inter, il terminale offensivo ideale per il prossimo campionato di Serie A.

Il destino del classe 1997 è ancora tutto da scrivere. Sicuramente a luglio tornerà alla base dopo 27 presenze e 5 gol con i ciociari. Non è detto che l’Inter non si possa a sedere al tavolo con i giallorossi per trattare il prestito dell’attaccante trentino.