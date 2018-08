Calciomercato Frosinone, è ufficiale l’ingaggio del centrocampista olandese Rai Vloet: classe 1995, arriva dal Chiasso

Calciomercato Frosinone in fermento: in attesa dell’arrivo dell’attaccante Joel Campbell, la società ciociara ha messo a segno un altro colpo in entrata. E’ ufficiale infatti l’ingaggio del centrocampista olandese Rai Vloet. Classe 1995, il giocatore arriva dal Chiasso, club in cui era arrivato poche settimane fa dopo l’ultima stagione passata nel NAC Breda. Ecco l’annuncio ufficiale dato dal club frusinate sul proprio sito: «Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rai Vloet. Il centrocampista olandese classe ’95 arriva a titolo definitivo dal Chiasso».