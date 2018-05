Non è la Juve (ma quasi): Genoa su un ex bianconero, poi tutti gli altri

Nuovo nome per la fascia del Genoa: è l’ex juventino Isla, attualmente al Fenerbahce. Tiene l’asse tra rossoblu e bianconeri: sul piatto ci sono tanti nomi nella trattativa Perin…

Tutto si può dire, tranne che il mercato del Genoa non proceda spedito (ancora prima del suo inizio ufficiale, fissato per il primo luglio prossimo). Già almeno un paio i colpi messi a segno dai rossoblu a parametro zero, si lavora adesso su diversi fronti, soprattutto in porta – per un sostituto di Mattia Perin, sempre più vicino alla Juventus – e a centrocampo. Proprio lì in mezzo nelle ultime ore è arrivata, direttamente da Genova, una gustosa chicca di mercato riguardante il presunto interesse per il Grifone per Mauricio Isla, ex esterno della Juve (ma pure dell’Udinese e del Cagliari) attualmente in forza al Fenerbahce. L’esterno cileno, in scadenza di contratto con i turchi nel 2020, potrebbe essere un profilo interessante per la fascia destra considerato l’addio imminente di Aleandro Rosi (in scadenza di contratto). Sullo stesso fronte il Genoa ha già messo sotto contratto l’altro giorno il serbo Ivan Lakicevic (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: CHI È LAKICEVIC – VIDEO), ma è evidente la necessità di andare alla ricerca di un profilo più esperto da affiancare a Pedro Pereira per dare certezze a Davide Ballardini…

Su Isla, tra l’altro, pare non ci siano particolari preclusioni a trattare da parte del Fenerbahce: si può ragionare sulla base di un prestito con diritto di riscatto ad una cifra fissata tra i 3 ed i 4 milioni di euro. Con lui in rosa, continuerebbe il processo di “juventinizzazione” del Genoa che pare essere iniziato da un po’ di settimane grazie alla trattativa Perin: il direttore sportivo rossoblu Giorgio Perinetti ha già confermato l’interesse per l’ex Stefano Sturaro (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: CONFERME PER STURARO), così come si lavora anche per l’altro ex Rolando Mandragora e, in avanti, per il giovanissimo Moise Kean, tutti giocatori che potrebbe fare da parziali contropartite e Perin stesso. Ieri poi è spuntato anche un altro nome, che sarà magari maggiormente approfondito nelle prossime ore, quello di Luca Clemenza, giovanissimo attaccante bianconero quest’anno in prestito all’Ascoli. Il Genoa non è di sicuro la Juve insomma, ma poco ci manca…

