Calciomercato Inter, sfida al Milan per Alfred Duncan: sondaggio con il Sassuolo per il centrocampista ghanese, le ultime

Alfred Duncan si è messo in luce in questa prima parte di stagione per il Sassuolo, derby di Milano in vista per assicurarsi le sue prestazioni. Il Milan negli scorsi giorni ha effettuato un sondaggio per il prestito secco del ghanese, ma attenzione al blitz Inter…

Sportitalia rivela che la dirigenza nerazzurra ha effettuato un sondaggio esplorativo con i neroverdi, mettendo sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Gli emiliani non vorrebbero privarsi del classe 1993 a stagione in corso, attesi aggiornamenti.