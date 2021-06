Inter, Inzaghi chiama Luis Alberto e Caicedo ma la risposta di Lotito...

Inzaghi chiama Luis Alberto per portarlo in nerazzurro e incrina ancora di più i rapporti con la Lazio. Attenzione anche a Caicedo

Continua l’assalto dell’Inter a Luis Alberto, confermato anche dall’agente dello spagnolo. La volontà della Lazio, però, è chiarissima: i biancocelesti non hanno intenzione di cedere. Lotito ha le idee ben chiare: ostacolare le mire di mercato nerazzurre e tenere il Mago anche su chiesta esplicita di Sarri. Il blitz nerazzurro, inoltre, non è piaciuto in casa Lazio: i rapporti, già tesi di loro, rischiano di incrinarsi definitivamente, come spiega il Messaggero.

Luis Alberto intanto aspetta: Sarri lo incuriosisce ma non disdegnerebbe neanche l’ipotesi Inter. Intanto Inzaghi continua lo shopping in casa biancoceleste. Dopo aver chiamato lo spagnolo, il mirino è finito su Caicedo.