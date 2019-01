Candreva, l’agente avverte: «Valuteremo eventuali offerte»

E’ tutto da scrivere il futuro di Antonio Candreva: l’esterno ha trovato poco spazio nell’Inter targata Spalletti, ipotesi cessione

Dopo una stagione da titolare inamovibile, Antonio Candreva sta trovando difficoltà a trovare continuità con la maglia dell’Inter in questa stagione. E non è da escludere una partenza già a gennaio, come confidato dal suo agente Federico Pastorello a Sky Sport: «Le intenzioni di Antonio all’inizio dell’anno erano quelle di restare all’Inter per tutta la stagione e dare un contributo per migliorare il piazzamento della squadra».

Prosegue il procuratore dell’ex Lazio: «Nel mercato ci sono molteplici dinamiche: per il momento non ha trovato molto spazio, siamo obbligati a tenere occhi e orecchie dritte per capire se c’è qualche opportunità e poi valutarla insieme al ragazzo e al club».