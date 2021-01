Calciomercato Inter, De Paul si avvicina: si può chiudere per giugno

L’Inter potrebbe regalare ad Antonio Conte Rodrigo De Paul: la trattativa potrebbe sbloccarsi con la partenza di Christian Eriksen

L’Inter potrebbe assicurarsi uno dei centrocampisti più talentuosi del campionato italiano. Stando a quanto riporta Tuttosport sarebbero avviati i contatti per portare Rodrigo De Paul a Milano.

Il centrocampista arriverebbe a giugno ma non è ancora del tutto definito perchè bisogna piazzare Eriksen. L’Inter non si muove dai 20 milioni di euro spesi. Per De Paul la formula potrebbe essere quello di un prestiro annuale (o di 18 mesi per un clamoroso arrivo a gennaio) con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.