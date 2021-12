Calciomercato Inter, due obiettivi per rinforzare la difesa in estate

Calciomercato Inter, si guarda al futuro in caso di cessione di De Vrij. I nerazzurri hanno messo nel mirino due calciatori: ecco chi

L’Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa per il prossimo anno: Marotta e Ausilio hanno messo da tempo gli occhi su Luiz Felipe della Lazio (il rinnovo che sembrava scontato in estate ora è in salita) e Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach (stesso agente di Calhanoglu).

Il difensore biancoceleste è ovviamente ben conosciuto da Simone Inzaghi che in passato lo ha utilizzato in tutte e tre le posizioni della difesa, caratteristiche simile a quella del duttile giocatore tedesco. Sul taccuino dei nerazzurri c’è anche Malang Sarr del Chelsea (lui non è in scadenza), ma al momento è in seconda fila. A riportarlo è Tuttosport.