Calciomercato Inter, ecco le alternative low cost a Milenkovic

Calciomercato Inter, in caso di mancato arrivo di Milenkovic, Marotta lavora per due piste più economiche: Acerbi e Zagadou

L’Inter non è disposta a commettere lo stesso errore due volte, e prevenire è meglio che curare. Qualora, infatti, la trattativa per Nikola Milenkovic della Fiorentina non andasse in porto, i nerazzurri hanno già pronti due nomi di profili low-cost per sostituirlo.

Si tratta di Axel Zagadou, libero dopo la scadenza col Borussia e già proposto ai nerazzurri, e il secondo è Francesco Acerbi, dopo l’addio alla Lazio.