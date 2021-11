Calciomercato Inter, ecco l’obiettivo di Marotta per gennaio

Calciomercato Inter, svelato l’obiettivo di Beppe Marotta per rinforzare la rosa dei nerazzurri nel mercato di gennaio

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Sabatino Durante, noto procuratore, ha svelato la prossima mossa di mercato dell’Inter:

DICHIARAZIONI – «L’Inter sta provando a fare un’operazione anticipando altre squadre. Vogliono chiuderlo a gennaio per prenderlo poi in estate. Non posso dire il nome, mai il ruolo: terzino sinistro»