Calciomercato Inter, Frattesi e un altro centrocampista: il piano per l’estate

Calciomercato Inter, si accelera per Frattesi che è l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Ma non è l’unico

Resta Frattesi l’obiettivo in cima ai desideri dell’Inter a centrocampo per la prossima estate. La dirigenza nerazzurra si è mossa con largo anticipo ed è in vantaggio sulla concorrenza per il talento del Sassuolo.

A centrocampo, inoltre, potrebbe arrivare un altro puntello oltre all’ex Monza. Maggiore e Ricci rimangono infatti nei radar dell’Inter che vuole ampliare lo zoccolo azzurro nella rosa di Inzaghi.