Calciomercato Inter, il futuro di Akinsanmiro

Giungono novità circa la prossima squadra di Akinsanmiro, ora alla Sampdoria ma di proprietà dell’Inter

Ebenezer Akinsanmiro, calciatore della Sampdoria di proprietà dell’Inter, potrebbe tornare in Serie A seppur non con la maglia dei nerazzurri. Questo perché il Corriere dello Sport ha svelato in quale squadra potrebbe andare.

Si tratta del Bologna che avrebbe già chiesto informazioni ai meneghini per quanto riguarda l’acquisto del calciatore che stan figurando in blucerchiato. Da ricordare che la Sampdoria ha il diritto di riscatto con controriscatto per i nerazzurri.