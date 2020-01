Calciomercato Inter, Gabigol può restare al Flamengo: gli aggiornamenti

La telenovela Gabigol sta per terminare: Inter e Flamengo vicine a un’intesa per il trasferimento dell’attaccante. Le cifre

Passi avanti per la permanenza di Gabigol al Flamengo. L’Inter in questa finestra è in continuo contatto con la società carioca per definire il passaggio di proprietà dell’attaccante.

Secondo quanto filtra dai media brasiliani, la distanza tra le due parti è minima e presto si troverà l’intesa. L’Inter al momento vuole 20-22 milioni per il cartellino del giocatore, mentre il club di Rio de Janeiro ne offre 17.