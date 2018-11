Hector Herrera è finito nel mirino dell’Inter: in questi giorni è previsto un incontro tra l’agente e la dirigenza del Porto

«La cosa migliore sarebbe trovare un accordo col Porto. Sto dando anima e corpo per questa squadra, è chiaro che mi piacerebbe restare ancora qui». Sono queste le dichiarazioni di Hector Herrera pronunciate dopo il suo gol e la vittoria in Champions contro la Lokomotiv Mosca. Il centrocampista del Porto sembrava quindi aver allontanato ogni ipotetica idea di andar via dal Portogallo. E invece, il calciatore con un contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, è al centro del mercato di Roma e Inter. In questo momento però, sono i nerazzurri ad essere in vantaggio sui giallorossi. Infatti, se da una parte la Roma sembra essersi frenata, dall’altra l’Inter si è specializzata in operazioni a parametro zero e sta uscendo dai paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Ad avvantaggiare l’Inter ci sarebbe poi il fatto che la dirigenza del Porto non sarebbe in grado di accontentare le richieste di Herrera sul rinnovo. Il messicano vorrebbe difatti un ingaggio di 6 milioni di euro, una richiesta decisamente alta per il club portoghese. Per tali ragioni, in questi giorni è previsto un incontro tra l’agente di Hector Herrera, Gabriel Moraes, e la dirigenza del Porto, per capire se ci sono le condizioni per prolungare il contratto del calciatore. L’Inter guarderà attentamente all’incontro, ma la sensazione è che la presenza di Beppe Marotta al fianco di Ausilio al timone del mercato, potrebbe aprire scenari interessanti, già per gennaio.