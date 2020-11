Calciomercato Inter, il City fa sul serio per Lautaro

Calciomercato Inter: il Manchester City avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez

Nell’ultima finestra di calciomercato, l’Inter è riuscita a tenere botta agli attacchi del Barcellona per accaparrarsi Lautaro Martinez. Ma, nella prossima finestra di trattative, altre big europee ci proveranno per l’argentino; su tutte il Manchester City.

Secondo quanto riportato da Eurosport, i Citizens sarebbero pronti a fare sul serio per il Toro identificato come il perfetto sostituto di Sergio Aguero. Lautaro è in cima alla lista del club inglese, alle sue spalle Haaland e Leo Messi.