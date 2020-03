Calciomercato Inter: il Valencia insidia Godin. Le ultime

Calciomercato Inter: Diego Godin non ha dato l’apporto sperato nella sua annata in nerazzurro. Il Valencia lo osserva

L’Inter aveva accolto con grandi aspettative l’arrivo di Diego Godin: il centrale, ex Atletico Madrid, è stato il grande colpo per la retroguardia di Antonio Conte. Ma forse proprio il sistema di gioco con la difesa a 3 non ha aiutato l’uruguaiano.

Secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbe il Valencia sulle tracce di Diego Godin che potrebbe fare così presto ritorno in Spagna dopo appena un anno nella nostra Serie A.