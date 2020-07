Calciomercato Inter, il Verona ha chiesto anche Agoume per Kumbulla

Calciomercato Inter: proseguono le trattative con il Verona per Kumbulla, gli scaligeri avrebbero chiesto anche Agoume

Marash Kumbulla è il nome in cima alla lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Sul centrale albanese c’è anche la Lazio, ma la dirigenza nerazzurra e l’Hellas Verona proseguono nelle trattative.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre alla conferma di Salcedo e al cartellino di Vergani la società scaligera avrebbe fatto un’altra richiesta: il prestito del giovane centrocampista Agoume. Non è poi da escludere che l’Inter lasci Kumbulla in prestito al Verona per almeno un’altra stagione.