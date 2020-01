Calciomercato Inter: incontro in sede con l’agente di Lazaro

Calciomercato Inter: incontro nella sede nerazzurra tra i dirigenti meneghini e l’agente di Valentino Lazaro. Le ultime

Tanto movimento nelle ultime ore nella sede dell’Inter. Dopo l’incontro con l’agente di Vecino, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato anche il procuratore di Valentino Lazaro.

L’austriaco pagato 20 milioni in estate è finito spesso in panchina nella prima parte di ragione, ma continua ad avere un certo mercato. Per questo Max Hagmayr, agente dell’esterno, è giunto pochi minuti fa in sede per discutere del futuro del suo assistito.