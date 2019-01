Calciomercato Inter, Joachim Andersen subito: nerazzurri al lavoro per assicurarsi il difensore della Sampdoria, le ultime

Suo padre non ha chiuso all’ipotesi Napoli, ma Joachim Andersen è sempre più vicino all’Inter. Come successo per Milan Skriniar, i nerazzurri sono pronti a mettere le mani sull’ultimo gioiellino del reparto arretrato della Sampdoria ma Tuttosport sottolinea che l’affare non riguarderebbe l’estate: il quotidiano piemontese rivela che Marotta e Ausilio stanno pensando ad un blitz già per gennaio. Il 22enne completerebbe il pacchetto difensivo di Luciano Spalletti, ma molto dipenderà dalla volontà dei blucerchiati, restii a privarsi del danese a stagione in corso…