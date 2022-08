Calciomercato Inter, Marotta alla ricerca di un difensore: i nomi

Calciomercato Inter, il ds Marotta al lavoro alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto: ecco gli obiettivi nerazzurri

Il giocatore preferito per completare il reparto arretrato è Akanji del Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini nel club tedesco. Il giocatore piace – ma non viene considerato un sostituto di Skriniar -, però il Borussia attualmente chiede ancora 15-20 milioni.

Cifra impossibile per l’Inter, ma la speranza è che a fine agosto i tedeschi abbassino le pretese. Come magari l’Olympique Marsiglia per il nazionale croato Caleta-Car, 25 anni, pure lui in scadenza nel 2023 e valutato 10 milioni. É un nome da tenere monitorato così come un altro giocatore in scadenza fra dodici mesi, il 20enne svizzero Omeragic dello Zurigo (8 milioni), recentemente ripresosi da un infortunio al menisco. Sulla sfondo rimane invece Acerbi , ma il laziale continua a non convincere la dirigenza nerazzurra. A riportarlo è Tuttosport.