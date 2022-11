Inter, si valutano Vazquez per gennaio: per l’estate l’idea è Thuram

L’Inter sta valutando il mercato in vista di gennaio e anche per la prossima stagione. Marotta studia Vazquez del Valencia e l’idea estiva porta al nome di Thuram

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vogliono rinforzare la fascia sinistra anche in ottica cessione Gosens. Per gennaio la prima scelta è Vazquez che potrebbe arrivare anche in prestito e che con Gattuso non sta trovando molto spazio.