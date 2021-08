Calciomercato Inter, offerta dalla Turchia per Nainggolan. Ultime

La trattativa con il Cagliari per Nainggolan non sembra decollare ed ecco quindi che per il belga si fa vivo il Besiktas

Il ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari è più difficile del previsto. Nonostante i continui contatti tra Inter e Cagliari che riguardano il belga ma anche Nandez e Pinamonti, la trattativa non sembra essere vicina a una conclusione.

Proprio del centrocampista ex Roma ha parlato Gianluigi Longari su Twitter. Il giornalista di Sportitalia parla di un’offerta della Turchia: «La proposta del Besiktas di 2 settimane fa è la stessa ed è allettante per Nainggolan. Riflessioni in corso».

