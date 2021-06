Calciomercato Inter: il Chelsea riformula l’offerta per Hakimi. 60 milioni di euro più Emerson Palmieri o Christensen

Il Chelsea piomba su Achraf Hakimi, dopo il PSG anche il club inglese avrebbe avanzato un’offerta di 60 milioni per il marocchino.

Come riporta Sky Sport gli inglesi, però , possono inserire nella trattativa alcune contropartite gradite all’Inter. Non solo Emerson Palmieri, ma anche il centrale difensivo danese Andreas Christensen. Il club nerazzurro preferirebbe trovare l’accordo con i campioni d’Europa in carica piuttosto che con i transalpini.